انت الان تتابع خبر فهد طالب يكشف تفاصيل تأهيله من الإصابة في لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أجرى حارس المنتخب العراقي فهد طالب، جراحة ناجحة في العاصمة اللبنانية بيروت، بعد تعرضه للإصابة بتمزق شديد في الرباط الصليبي للركبة مع فريقه القوة الجوية خلال منافسات الدوري العراقي الممتاز.

وقال طالب في تصريحات تابعتها الخليج 365، "أجريت الجراحة اللازمة تحت إدارة الطبيب اللبناني الفريد، وسأبدأ من يوم غد مراحل التأهيل من أجل العودة التدريجية إلى الملاعب، وستكون تحت إشراف نفس الطبيب، لثقتي الكبيرة بكفاءته واحترافيته".

وأضاف: "الفحوصات الأولية في بغداد لم تثبت شدة الإصابة، نصحني البعض بالتقوية، ولكن بعد وصولي لبيروت أثبتت الفحوصات ضرورة إجراء جراحة مستعجلة، وبعد 3 أسابيع سأدخل في برنامج الإعداد، البداية مع تمارين السباحة، ومن ثم الدخول تدريجياً في ملعب التدريبات".

وشكر حارس القوة الجوية، الجمهور العراقي على رسائل الدعم والمساندة، واعداً إياهم بالعودة السريعة والقوية للملاعب، وتمنى لزملائه في منتخب "أسود الرافدين" التوفيق في المباراتين المقبلتين أمام الإمارات وسوريا، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "قطر 2022"، مطالباً إياهم بتقديم أفضل المستويات من أجل مصالحة الجماهير، وتجديد أمل انتزاع المركز الثالث في منافسات المجموعة الأولى.

وشارك طالب في جميع مباريات المنتخب العراقي بالتصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر المقبل، فضلاً عن مشاركته أساسيا في بطولة كأس العرب 2021، وقد تلقى 14 هدفاً في 12 مباراة رسمية.