الصين تكشف أن 78 ملياردير يخسرون 52 مليار دولار في يوم واحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

خسر كبار أثرياء الصين الإثنين حوالي 52 مليار دولار من ثرواتهم بسبب تراجع أسعار الأسهم.



وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن شونغ شانشان المعروف باسم ملك المياه المعبأة في الصين تصدر الخسائر بعد تراجع قيمة ثروته بـ 5 مليارات دولار، في حين تراجعت ثروة بوني ما مالك حصة الأغلبية في إمبراطورية التكنولوجيا تينسنت هولدنغ ليمتد 3.3 مليارات دولار.

وتراجع سعر سهم شركة نونغفو سبرنغ للمياه المعبأة للملياردير شونغ بـ 10% في تعاملات بورصة هونغ كونغ.

ورغم ذلك ظل شونغ أغنى شخص في الصين بثروة قدرها 60.3 مليار دولار. وسجل سهم تينسنت أكبر تراجع يومي منذ 2011 بعد تقرير عن تعرضها لغرامة قياسية بدعوى انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال.

وتقدر قيمة ثروة بوني ما بحوالي 35.2 مليار دولار.

وحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بلغت خسائر 78 ملياردير صينياً ضمن قائمة أغنى 500 شخص في العالم حوالي 52.1 مليار دولار نتيجة تراجع أسعار الأسهم الصينية، أمس.