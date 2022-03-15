شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخطوط الكورية تعلق رحلاتها إلى روسيا (الأسباب) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، تعليق رحلاتها إلى روسيا حتى نهاية أبريل (نيسان) المقبل بسبب مخاوف على السلامة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.



وقالت كوريان إير في بيان، إنها ستوقف مؤقتاً تشغيل طائرات الركاب إلى موسكو، وفلاديفوستوك، وطائرات الشحن إلى أوروبا عبر موسكو حتى نهاية الشهر المقبل.

وأضافت، أن الرحلات الجوية فوق بعض الطرق من إنتشون إلى أوروبا، والولايات المتحدة، ستتجنب المجال الجوي لروسيا وأوكرانيا.