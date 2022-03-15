الصين تؤكد أنها لسيت طرفاً في الصراع بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن بلاده "ليست طرفاً" في حرب أوكرانيا.



ونقل بيان لوزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء عنه، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، إن الصين "لا تريد أن تؤثر العقوبات عليها".

وشدد على أن بكين ترفض العقوبات من حيث المبدأ، وأن لها "حق حماية حقوقها ومصالحها".

واعتبر أن الصراع الأوكراني "نتيجة تراكم واحتدام التناقضات الأمنية الأوروبية على مدار سنين".

ولم يتطرق الوزير الصيني إلى التقارير الأمريكية عن طلب روسيا طلبت مساعدة عسكرية واقتصادية منها، بعد انطلاق حرب أوكرانيا، الأمر الذي وصفه متحدث باسم الخارجية الصينية بالتضليل الأمريكي "الخبيث".