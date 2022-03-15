شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع روسيا ستتواصل اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمر زيلنسكي، أن المفاوضات مع روسيا ستتواصل اليوم، مشيرًا إلى أن الوفد الأوكراني عرض شروطه خلال الجولة التي انطلقت أمس.

وأوضح أن بلاده تعمل كل ما في وسعها حتى تستمر الحياة بشكل طبيعي في البلاد، مؤكدًا أنه تم إجلاء 3040 شخصا من ماريوبل اليوم.

وأكد أن الروس لم يحققوا النتائج التي كان يريدونها، لافتًا إلى أن روسيا خسرت الكثير من قواتها في أوكرانيا.

فيما أضاف وزير الخارجية الأوكراني أن قوة الجيش الأوكراني تدعم كل المفاوضات الجارية، مشيرًا إلى أنه بحث مع نظيرته الكندية سبل وقف العدوان الروسي والاتفاق على زيادة العقوبات على روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: إنه على بوتين وقف العنف وخفض التصعيد واختيار مسار الدبلوماسية، مؤكدًا أن أمريكا الخليج 365 توفير المساعدات الأمنية لأوكرانيا في أسرع وقت وبأكثر الطرق فاعلية.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة العدل الدولية الأربعاء، قرارها بشأن القضية المرفوعة من كييف على موسكو بشأن اجتياح أوكرانيا