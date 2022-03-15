جنوح سفينة تقل آلاف السياح في الدومينيكان

وقال مسؤولون في جمهورية الدومينيكان، إن "السفينة نرويجية، تحمل على متنها 3000 سائح و1600 شخص من أفراد الطاقم".

وأوضح نائب الأدميرال رامون جوستافو هيرنانديز هيرنانديز، أنه "في الوقت الراهن، لا يوجد خطر بالنسبة للركاب أو أفراد الطاقم"، معلنا أن "القاطرات تعمل بالفعل لتحرير السفينة، وستنضم إليها قاطرات إضافية قريبا للمساعدة في عمليات الإنقاذ".

