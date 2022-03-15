تستمر لأسبوعين.. المرور تعلن عن أعمال توسعة في منطقة وسط بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، وجود أعمال توسعة ضمن ساحة عقبة بن نافع في منطقة الكرادة وسط بغداد، تستمر لمدة أسبوعين.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بناءً على أمر مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي، والمتابعة والتنسيق مع القوة الماسكة للارض من قبل مدير مرور بغداد الرصافة العميد حيدر كمال، تم رفع المطبات الاصطناعية من سيطرة الشركة (الطريق الواصل بين نزلة جسر الربيعي باتجاه تقاطع) الشركة والعمل جاري على رفع باقي المطبات".



وأضاف البيان، أن "هناك أعمال توسعة ضمن ساحة عقبة بن نافع تستمر لمدة أسبوعين اعتبارا من اليوم الثلاثاء، لذا اقتضى التنويه".