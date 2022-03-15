بينهم مدير الحرس الوطني.. واشنطن تفرض عقوبات على 11 شخصية روسية

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، أنه "تم فرض عقوبات على 11 عضوا في مؤسسات الدفاع الروسية، من بينهم مدير الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف، ومدير التعاون الفني العسكري دميتري شوغاييف، والمدير العام لشركة روس أوبورن أكسبورت، ألكسندر ميخيف".هذا وفرضت الدول الغربية والولايات المتحدة عقوبات صارمة ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس 24 فبراير/شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.



وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.