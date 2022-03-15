سلوفاكيا تطرد 3 دبلوماسيين روس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت سلوفاكيا طرد 3 دبلوماسيين روس على خلفية العمليات العسكرية الدائرة في أوكرانيا.



وقالت وزارة الخارجية في سلوفاكيا إن الأخيرة قررت طرد ثلاثة من موظفي السفارة الروسية بناء على معلومات مخابراتية وإنه يتعين عليهم مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.

وأضافت الوزارة في بيان أنها "في الوقت ذاته تحث بشدة سفارة الاتحاد الروسي على أن يقوم ممثلوها بأنشطتهم بما يتماشى مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

يأتي ذلك فيما، طالبت أوكرانيا الإثنين بطرد روسيا "فورا" من مجلس أوروبا، مشيرة إلى أنه لا يحق لموسكو أن تبقى عضوا في الهيئة الحقوقية الأوروبية.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ: "نحضّكم على اتّخاذ قرار بطرد روسيا فورا من مجلس أوروبا".

وأشار إلى أن الهجوم الروسي يعني بأنه "لا يمكنها البقاء ضمن العائلة الأوروبية".

كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم من الخطر بشأن قيام روسيا برفع مستوى التأهب لقواتها النووية.

ووصف جوتيريش في تصريحات له بالأمم المتحدة، التحركات الروسية بأنها "تطور مروع".

ولفت إلى أن نشوب صراع نووي بات محتملا مرة أخرى.

ونوه إلى أن المنظمة الدولية ستخصص 40 مليون دولار أخرى من صندوقها المركزي لمواجهة الطوارئ لزيادة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وعلى الصعيد الميداني، أعلنت مصادر أوكرانية اليوم أن القوات الروسية فجرت أجزاء من مستودع للذخيرة بالقرب من محطة زابوريزهزهيا، أكبر محطة طاقة نووية في أوكرانيا، والتي تخضع حاليا للسيطرة الروسية.

وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجوأتوم" على تطبيق تليجرام إن الانفجار وقع قرب أنقاض منشأة للتدريب العسكري.

ولم يتم التحقق من تلك المعلومات من مصدر مستقل، كما لم يصدر أي تعليق من الجانب الروسي.

وأضافت "إنرجوأتوم" أن العاملين في المحطة توقفوا بشكل مؤقت عن العمل بسبب الانفجار، فيما لم يتم الكشف بعد عما إذا كان قد حدث تغيير في مستويات الإشعاع بسبب الحادث.