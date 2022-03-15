شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين واحدة منهما من طراز "بيرقدار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الإثنين،إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين واحدة منهما من طراز "بيرقدار".



وقالت الوزارة الروسية في بيان، الإثنين،"نستخدم أسلحة عالية الدقة لتوجيه ضربات لمرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتدمير مخازن للذخائر".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن خطتها تستهدف تعطيل المصانع الأوكرانية المنتجة للأسلحة أو التي تعمل على إصلاحها.

وفي الجانب الأخر، كشف فيتالي كوفال، حاكم منطقة ريفني بشمال أوكرانيا، عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة 9 آخرين في غارة جوية على برج تلفزيوني في المنطقة.

وأضاف في منشور على الإنترنت قائلا: "لا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض".

في سياق آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي اعتزامه تخفيف الضرائب على عمليات إعادة إعمار بلاده من أجل تعزيز إرادة الشعب الأوكراني للصمود.

وقال زيلينسكي، في مقطع فيديو جديد على تطبيق تليجرام وهو يرتدي ملابس عسكرية في الشارع أمام المكتب الرئاسي في كييف الإثنين، إن الحكومة ستقدم خططا لنموذج جديد للضرائب خلال الأيام القادمة.

وتعهد الرئيس الأوكراني بمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا "سيتم التخلص من كل ما هو معوق. سيتم خفض الضرائب إلى الحد الأدنى".

وكانت روسيا، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، خسائر أوكرانيا العسكرية جراء العملية العسكرية التي أطلقتها موسكو أواخر الشهر الماضي.

وقال اللواء إيجور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية للصحفيين إن قوات الجيش الروسي دمرت ما يقرب من 4000 منشأة عسكرية في أوكرانيا منذ بدء العملية الخاصة.

وأضاف اللواء كوناشينكوف في تصريحات للصحفيين نقلتها الإثنين وكالة سبوتنيك: "توقفت عن العمل 3920 منشأة للبنية التحتية العسكرية في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الخاصة".

وأوضح أنه تم تدمير 143 طائرة مسيرة، و1267 دبابة ومدرعة، و124 قاذفة صواريخ، و457 مدفعية ميدانية وهاون، و1028 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة.

وأكد كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية أسقطت خلال الليلة الماضية أربع طائرات مسيرة أخرى للقوات الأوكرانية، بما في ذلك طائرة بيرقدار مستوردة من تركيا.

وأضاف أن القوات الروسية وصلت إلى خط خمس مناطق سكنية في أوكرانيا، وبلغ التقدم 11 كيلومترا.

وأشار إلى أن الطائرات التكتيكية والجيش والطائرات المسيرة ضربت 187 هدفاً تابعاً للقوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك: موقعان للقيادة، ونظام صواريخ بوك-إم1، ومحطة رادار توجيه واستهداف، وراجمتا صواريخ، ومحطتا حرب إلكترونية ومستودعان للذخيرة والوقود وزيوت التشحيم، و31 مكانا لتكديس المعدات العسكرية.