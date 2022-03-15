شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس الأوكراني يؤكد أن المفاوضات مع روسيا ستتواصل اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن أن المفاوضات مع روسيا ستتواصل اليوم الثلاثاء.



وأعلنت أوكرانيا في وقت سابق الإثنين، توقف المفاوضات مع روسيا بسبب مشكلة تقنية على أن تستأنف الثلاثاء.

وقال ميخايلو بودولياك، المفاوض ومستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تويتر: "نأخذ استراحة تقنية في المفاوضات حتى الغد" للسماح "بعمل إضافي لمجموعات العمل الفرعية وتوضيح" شروط معينة.

من ناحية أخرى، قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية إن تخلف روسيا عن سداد ديونها السيادية سيصيب الاقتصاد والنظام المالي في روسيا بالمزيد من المتاعب، إذ سيجعل من الصعب على موسكو إيجاد مصادر إقراض جديدة ويرفع تكاليف الاقتراض في المستقبل.

وقال المسؤول لـ"رويترز"، إن وزارة الخزانة الامريكية تعتقد أن هناك الانكشاف المباشر في النظام المالي الأمريكي على السندات السيادية الروسية محدود، وإن التأثير الرئيسي سيقع على الاقتصاد الروسي الذي يئن بالفعل تحت وطأة عقوبات أمريكية.

من جانبه، تعهّد وزير الخارجية الإسرائيلي الاثنين عدم السماح لموسكو والأوليجارك الروس "بالالتفاف" على العقوبات الغربية المفروضة عليهم بعد غزو أوكرانيا.

وشدّدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة العقوبات على روسيا والأثرياء المقربين من رئيسها فلاديمير بوتين على وقع استمرار القتال منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، خلال زيارة إلى سلوفاكيا إن "إسرائيل لن تكون قناة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على روسيا".

من جهته، أفاد المتحدث باسم الوزارة ليئور هايات وكالة فرانس برس الاثنين بأن الحكومة الاسرائيلية شكلت في مطلع آذار/مارس لجنة خاصة برئاسة مسؤول رفيع في الخارجية لتحديد سبل "التعامل مع تداعيات العقوبات وردود الفعل الإسرائيلية عليها"، دون أن يوضح إن كانت قد قدمت أي توصيات منذ تشكيلها.

وتحاول إسرائيل تحقيق توازن دقيق في موقفها من الحرب في أوكرانيا، لكنها تتعرض لانتقادات متزايدة من واشنطن وكييف بسبب عدم انضمامها إلى معسكر العقوبات ضد موسكو.

وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عبر الهاتف الاثنين لأكثر من ساعة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي التقاه قبل عشرة أيام في موسكو، بحسب مسؤول إسرائيلي كبير أوضح أنه اتصل أيضا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين.

ويأتي تصريح لابيد في وقت ذكرت صحف محلية الاثنين أن طائرة الملياردير الروسي الإسرائيلي رومان أبراموفيتش المقرب من بوتين ومالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، حلقت من مطار تل أبيب بعد هبوطها فيه الأحد.

وأعلن المركز العالمي لإحياء ذكرى المحرقة النازية (ياد فاشيم) في القدس الأسبوع الماضي أنه علق علاقاته مع الملياردير الذي كان أحد مانحيه الرئيسيين.

ميدانيا، أصيب صحفي بريطاني يغطي الحرب في أوكرانيا لحساب محطة فوكس نيوز، ونقل الإثنين إلى مستشفى قرب كييف، وفق ما أعلن التلفزيون الأمريكي الذي لم يحدد مدى خطورة إصابته.

وقال التلفزيون في بيان "في وقت سابق اليوم أصيب مراسلنا بنجامين هول أثناء إنجاز تقارير خارج كييف".

وأضاف "لدينا تفاصيل محدودة في هذا الوقت، لكن بن نُقل إلى المستشفى وتحاول فرقنا على الأرض جمع معلومات إضافية في ظل تطور الوضع بسرعة".

وكانت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا أعلنت في وقت سابق عبر صفحتها على فيسبوك أن صحافيا بريطانيا أصيب بشظايا في ساقيه ونُقل إلى المستشفى حيث أدخل العناية المركزة.