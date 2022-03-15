شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف لتنسيقية الأحزاب يرصد عناصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى إنفوجراف جديد، الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، جاء فيه أنها تتأسس على خمس عناصر من بينها أن تقدر المرأة لذاتها وتثق في إمكاناتها.

وتضمنت العناصر، أن تتوفر للمرأة الخيارات ويكون لها الحق في تحديد خياراتها، وأن يكفل للمرأة الحق في النفاذ والحصول على الفرص والموارد، وأن يكون للمرأة الحق في تملك القدرة على التحكم في مقدرات حياته، وأن تكون للمرأة القدرة على التأثير في اتجاه التغيير الاجتماعى إيجابيا.

رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى إنفوجراف جديد، أبرز الخطوات التى قامت بها مصر فى إطار التحول إلى الاقتصاد الرقمى، من بينها إجراء إصلاحات هيكلية تضمنت إنشاء المجلس القومى للمدفوعات وإنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبرانى وإنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمى.

كما تضمنت الخطوات، مشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها، وتحويل بورسعيد إلى أول مدينة رقمية فى مصر خلال النصف الثانى من عام 2019، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية فى 2017 بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبى بالتعاون مع الوزارة المالية وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية.



