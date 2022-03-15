2400 جنيه راتبًا شهريًا.. الأوقاف تعلن حاجتها لخطباء مكافأة من خريجي الأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، فتح باب التقدم لخطباء المكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر الشريف من غير العاملين بالحكومة والقطاع العام الراغبين في التعاقد بنظام (الأجر مقابل عمل) في المناطق التي تحددها الوزارة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن التقدم يكون وفق الضوابط التالية:

1- أن يكون المتقدم من خطباء المكافأة على بند التحسين.

2- ألا يكون قد تقدم في إعلان (أجر مقابل عمل) السابق المنشور بتاريخ 28 يونيو 2021م ورسب فيه.

3- أن يكون حاصلًا على الليسانس من إحدى الكليات التالية: (أصول الدي ، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون "بشعبتيها"، كلية القرآن الكريم، كلية اللغة العربية، كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية" جميع اللغات، "كلية التربية جامعة الأزهر" شعب: الدراسات الإسلامية، اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – اللغة الفرنسية).

4- أن يقبل العمل في الأماكن التي تحددها الوزارة حسب حاجة العمل.

5- يُكلف من يجتاز الاختبارات المطلوبة بأداء صلاة المغرب والعشاء والفجر وخطبة الجمعة ، وإشرافه العام على المسجد المحدد له، مع إعطائه إجازة أسبوعيه أحد أيام الأسبوع عوضًا عن يوم الجمعة بالتنسيق مع المديرية التي يعمل بها.

6- سيتقاضى المتعاقد بنظام الأجر مقابل العمل مبلغ (2400 جنيه) شهريًّا.

وعلى الراغبين ملء النموذج المرفق على الرابط التالي : (اضغط هنا)

- ويتم التقديم في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، علمًا بأن تقديم أي بيانات على مسئولية المتقدم وفي حال ثبوت عدم صحتها يتم استبعاده من المسابقة.