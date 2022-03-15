تأكيد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير مخزون استراتيجي من السلع.. يتصدر عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة (الأهرام) تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات الأزمة التي يشهدها العالم حاليا واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والاقتصاد المصري، لافتًا في هذا الصدد إلى صدور توجيهات لوزارة المالية بالاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة في أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج، وتوجيهات لوزارتي الداخلية والتموين، وباقي الأجهزة الرقابية، بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع، وضمان عدم نقص أي سلعة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن اللجنة بعد تشكيلها بشكل رسمي ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء المستجدات، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على العديد من بلدان العالم ومن بينها مصر، في ظل استيرادنا لعدة سلع إستراتيجية من البلدين طرفي الأزمة الراهنة، في مقدمتها القمح.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تقديم حافز إضافي لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام، والإعلان عن تفاصيل ذلك قريبا، موجها كذلك بضرورة تكثيف الرقابة على المنافذ الثابتة والمتحركة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، على أن تستمر طوال الشهر الكريم، لضمان استقرار الأسعار، وتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.

ومن جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الاجتماع، الاتفاق مع ممثلي الاتحاد العام للدواجن ومنتجي البيض، على أسعار مناسبة لتوريد الدواجن، سواء لمنافذ وزارة التموين أو سلاسل القطاع الخاص، بالإضافة إلى أسعار منخفضة لبيض المائدة.

كما أكد استمرار الوزارة في توفير اللحوم في المنافذ المختلفة، طوال شهر رمضان المبارك، بأسعار ما قبل الأزمة، حيث توفر الوزارة ثلاثة أنواع من اللحوم بدرجة جودة عالية، هي اللحوم الهندية بسعر 55 جنيها للكيلو جرام، والبرازيلية المجمدة بـ85 جنيها للكيلو جرام، والسودانية المذبوحة في مصر بـ95 جنيها للكيلو جرام.

وأشار إلى توفير الأرز بأسعار منخفضة عن سعر السوق الحالي، بالاتفاق مع 60 من المضارب الكبرى، كما سيتم توفير الزيت بنفس أسعار شهر فبراير أي قبل الأزمة، وذلك في كافة السلاسل، في المنافذ التابعة لوزارة التموين، ومعارض «أهلًا رمضان»، بالمحافظات والقاهرة الكبرى، وأوضح الوزير أنه تم رصد انخفاض تدريجي في أسعار عدد كبير من السلع في الأسواق، بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، سواء المتعلقة بتوفير السلع، أو الحظر المؤقت لتصدير عدد من السلع الأخرى.

وسلطت صحيفة (الأخبار) الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروعات الإسكان التي تنفذها الدولة لتلبية مطالب المواطنين من مختلف شرائح الدخل في الحصول على الوحدات السكنية، وأهمية ما تحدثه هذه المشروعات من انتعاشه اقتصادية، وتوفير لفرص العمل، مؤكدا ضرورة المتابعة الدورية للبرامج الزمنية لتنفيذ هذه المشروعات وكذا جودة التنفيذ.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ووحدات الإسكان المتوسط، وذلك بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان موقف وحدات منخفضي الدخل، التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، في المدن الجديدة، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ عددا ضخما من الوحدات ضمن المبادرة في مختلف تلك المدن، وهناك وحدات يتم تسليمها تباعا للمستحقين، منوها إلى أن هناك تكليفات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، بمتابعة تنفيذ الوحدات بصورة دورية، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المباني الخدمية، حتى يستفيد بها أصحاب الوحدات السكنية في الوقت نفسه.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف حجز وحدات الإسكان المتوسط التي طرحتها الوزارة من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مشروعات «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، حيث تمت الإشارة إلى الإقبال الكبير الذي شهده الحجز، وكذا زيادة الوحدات التي طرحتها الوزارة للراغبين في الحجز، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وألقت صحيفة (الجمهورية) الضوء على لقاء الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من مقاتلي قوات حرس الحدود، وذلك في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة علي جميع المستويات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأ اللقاء بكلمة اللواء، أ. ح. عماد اليماني، قائد قوات حرس الحدود، وأشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير قوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة. أعقبها عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز جهود قوات حرس الحدود والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية عبر مختلف الحدود والاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمقاتلي حرس الحدود، كما أشاد بالجهد الذي يبذله رجال حرس الحدود في التصدي بكل إصرار وعزيمة للمهربين والمتسللين والمخربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف المساس بالأمن القومى المصري عبر الحدود.

كما أدار حوارا مع مقاتلي قوات حرس الحدود تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والاستعداد القتالي لتنفيذ جميع المهام التي توكل إليهم باعتبارهم عيون مصر الساهرة التي تحمي حدود الوطن وتصون مقدساته. وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديرا لجهودهم وتفانيهم في أداء المهام المكلفين بها.