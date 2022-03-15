شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 3602 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين يوم الثلاثاء أن بر الصين الرئيسي سجل 3602 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، مقابل 1437 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 3507 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقابل 1337 في اليوم السابق.

وسجلت الصين 1768 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 906 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الاثنين 120504 إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.