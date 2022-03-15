شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى الشريف نائبة التنسيقية تتقدم بطلب إحاطة بشأن حبة الغلة السامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ووزير الصحة والسكان بشأن حبة الغلة السامة، جاء فيه أن مدن مصرية عديدة شهدت حوادث مؤسفة متتابعة بالآونة الأخيرة بسبب "حبة الغلة السامة" التى تستخدم فى الزراعة لمواجهة تسوس القمح.

وجاء في طلب الإحاطة أن عدد حالات التسمم بحبة الغلة، تشكل مؤشر خطيراً، وعلى سبيل المثال، سجلت المحاضر والبلاعات الرسمية، فى مدينة " المنصورة " وحدها، أكثر من 500 حالة تسمم بحبة الغلة، ما بين عامي 2018 و 2020 ، مشيرة إلى أنه على صعيد الوفيات، فقد سجلت مدينة " كفر الزيات " أكثر من 98 حالة وفاة عام 2020 بسبب تناولها.

وأشارت النائبة نشوى الشريف في طلب الإحاطة الى أن حبة الغلة تخرج منها غازات ضارة جداً، وعندما يتناولها أى إنسان سيموت فى الحال، لأنها شديدة السمية، وأن وزارة الزراعة صرحت بدخولها لمصر، لاستخدامها فى الأجولة التى تخزن فيها محصول القمح ، وأنها لا تؤثر على صحة الإنسان، إلا أن كثرة التعرض لغاز " الفوسفين " شديد السمية الذى يصدر من هذا المبيد، يؤدى لإصابة الإنسان بالعديد من السرطانات، من أهمها سرطان الرئة والكبد، ومن الممكن أيضاً أن يسبب صدمة لعضلة القلب، والميزة الوحيدة لهذا المبيد هو أنه رخيص الثمن.

وذكرت النائبة نشوى الشريف أن الحبة القاتلة أصبحت طريقة سهلة للموت فى الأونة الأخيرة، وتحولت من حالة عابرة إلى ظاهرة شبح موت يطارد الجميع، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة للجنة الصحة وذلك للمناقشة نظراً لأهمية الموضوع.