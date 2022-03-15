تقارير: إسبانيا تصادر يختا مملوكا لملياردير روسي على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ):

صادرت السلطات الإسبانية يختا مملوكا على ما يبدو لملياردير روسي مدرج على لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية يوم الاثنين.

وكانت البحرية التجارية الإسبانية تتحقق مما إذا كان اليخت الفاخر "فاليري" الذي يبلغ طوله 85 مترا، والذي تقدر قيمته بنحو 150 مليون دولار، ينتمي إلى الأوليجارشي الروسي سيرجي تشيميزوف، حسبما ذكرت صحف من بينها صحيفة "إل بايس".

ووفقا للصحيفة، فإن ما يسمى بـ "أوراق بانادورا" تظهر أن اليخت مرتبط بتشيميزوف رئيس مجموعة الدفاع الروسية المملوكة للدولة "روستيك"، وابنة زوجته عبر شبكة معقدة من الشركات الخارجية.

وقالت السلطات الإسبانية إنها واجهت صعوبة كبيرة في إثبات ملكية اليخت بما لا يدع مجالا للشك، وفقا للتقارير.

وكشف تحقيق "أوراق باندورا"، الذي أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، كيف أن مئات من قادة الدول والسياسيين والشخصيات البارزة لديهم أصول في حسابات خارجية أو مؤسسات سرية أو شركات وهمية.