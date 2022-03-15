الأمم المتحدة تعلن عن جمع تبرعات بـ 200 مليون دولار لصالح استجابتها لأزمة أوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف-(د ب أ):

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها وصلت إلى "مبالغ قياسية" من التبرعات من أجل استجابتها الطارئة في أوكرانيا.

وأضافت المفوضية أن شركات ومؤسسات وفاعلي الخير ساهموا بأكثر من 200 مليون دولار في ما يزيد قليلا عن أسبوعين من أجل استجابتها للأزمة الأوكرانية.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي: "أود أن أشكر الشركات والمؤسسات وفاعلي الخير من جميع أنحاء العالم على العطف والكرم الذي أظهروه في مساعدة الأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا. الملايين في حاجة ماسة إلى المساعدة العاجلة. ومع تفاقم الأزمة، أدعو القطاع الخاص إلى مواصلة دعمه".

وتجاوز العدد الإجمالي للأشخاص الذين فروا من أوكرانيا منذ الغزو الروسي، الذي بدأ في 24 فبراير 8ر2 مليون شخص، مع نزوح مليوني شخص آخر على الأقل داخل البلاد، وفقا للمفوضية.