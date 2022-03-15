الولايات المتحدة وكندا تعتزمان إجراء تدريبات عسكرية في القطب الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

تخطط الولايات المتحدة وكندا لإجراء تدريبات عسكرية في القطب الشمالي، وسط استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تبدأ عملية "نوبل ديفندر" يوم غد الأربعاء بدعم من الدنمارك، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي في واشنطن يوم الاثنين.

ويستهدف الحلفاء التعاون في الدفاع عن المداخل الشمالية لأمريكا الشمالية. وتركز عملية الدفاع الجوي على صد أي أخطار محتملة على المنطقة الممتدة من ألاسكا وحتى جرينلاند.

وبالنسبة لواشنطن، فإن القطب الشمالي له أهمية استراتيجية كبيرة، حيث تراقب الحكومة الأمريكية الأنشطة العسكرية الروسية هناك عن كثب.