أحدهم في غيبوبة تامة.. إصابة 4 في تصادم سيارتين ملاكي بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-حسام الدين أحمد:

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق "أبو صوير- أبو عياد" بالإسماعيلية، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وكانت غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بالاسماعيلية تلقت بلاغا من المواطنين يفيد تصادم سيارتين على طريق "أبو صوير أبو عياد" أمام السلخانة، اليوم الثلاثاء، ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف 4 سيارات من نقاط التمركز إلى موقع الحادث.

وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث وأفادت المعاينة أن سيارتين ملاكي يحملان لوحات "ط ل ن 7973" ، "ط س ب 6734" اصطدمتا بسبب عدم تقدير المسافات والسرعة الزائدة.

وقال مصدر طبي بمستشفى جامعة قناة السويس، إن قسم الطوارئ استقبل 4 مصابين من المقيمين بمحافظة الإسماعيلية، أحدهم في غيبوبة تامة، بينما الثلاثة الأخرين حالتهم مستقرة وجرى تنفيذ البروتوكل الطبي المتبع وتحويلهم للأقسام المطلوبة لكل حالة لعلاج ما بهم من إصابات.

وأضاف المصدر ان المصابين هم هيثم محمود سلامة 16 عامًا، وصل المستشفى في غيبوبة تامة ويعاني نزيف بالمخ ونزيف بالأنف والفم والعينين، وإبراهيم فريج حميد 25 عامًا مصاب بكسر بالحوض وكسر بالساق اليسرى، وخالد جمعان جمعان 30 عامًا، مصاب بكسر مضاعف بالفخذين ويعاني أثار ارتجاج في المخ.

وتابع المصدر، أن المصاب الأخير بدون أية بيانات ولم يعثر معه رجال الإسعاف على ما يستدل به على هويته، ويعاني من كسور مضاعفة بالساقين وكسر بالعمود الفقري وكسر مخفف بالجمجمة.