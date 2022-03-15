ناسا: ملتزمون بالتعاون مع روسيا في تشغيل محطة الفضاء الدولية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ):

ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) أنها لا تزال ملتزمة بالتعاون مع روسيا في تشغيل محطة الفضاء الدولية، على الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على موسكو ردا على ذلك.

وقال جويل مونتالبانو، مدير برنامج محطة الفضاء الدولية في ناسا، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "نحن نعمل معا. لقد عملنا معا على مدى 20 عاما وسنواصل القيام بذلك .. نحن ندرك ما يجري، لكننا قادرون على الاستمرار في القيام بوظائفنا. لم يتغير شيء في الأسابيع الثلاثة الماضية".

وقال إن الهدف الأساسي من مشروع محطة الفضاء الدولية هو التعاون.

وأضاف: "إنها ليست عملية يمكن أن تستمر فيها مجموعة واحدة دون الأخرى. علينا جميعا أن نعمل معا لنكون ناجحين".