شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية طالت النظام الإيراني.. اختراق 62 موقعا وتعطيل 77 خادما والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
في ضربة قوية وجهت للنظام الإيراني، تم تعطيل کل مواقع وزارة الإرشاد القمعیة.
وتفاجأ مسئولو النظام، من شدة الضربة، وذلك بعد اختراق 62 موقعا و77خادما من قبل وحدات المقاومة الإیرانیة.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان إيران عن إنشاء تشكيلات أمنية جديدة بعنوان ” الحرس النووي ” لحماية المنشأة النووية الإيرانية.
يذكر أن التلفزيون الرسمي الإيراني ، كان قد أعلن أمس، أنه تم إحباط محاولة تخريب بموقع فردو النووي وقام بحملة اعتقالات واسعة.
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