شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الرئيس الأوكراني: أسقطنا 80 مقاتلة روسية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنيسكي أن قواتنا أسقطت 80 طائرة مقاتلة روسية، ودمرت مئات الدبابات وآلاف المعدات منذ بداية الغزو.

وأضاف أن العدو الروسي لم يحقق النتائج التي كان يريدها ولم يتوقع هذه القوة في مقاومتنا.

وأوضح أن حزمة عقوبات رابعة جديدة ستطال كل المسؤولين عن هذه الحرب ومن يدعمهم

وتابع: إننا تمكنا اليوم من إجلاء أكثر من 3 آلاف شخص عبر الممرات الآمنة.

كما أشار إلى أن الجيش الروسي خسر في غضون 19 يوما في أوكرانيا أكثر مما خسره في حربين استمرت لسنوات في الشيشان.