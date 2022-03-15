شكرا لقرائتكم خبر عن زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية ستتواصل الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت متأخر من يوم الاثنين إن المفاوضات مع روسيا ستتواصل يوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي أيضا إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في إطار جهود تفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا "بسلام عادل".

وقال زيلينسكي في خطابه المصور خلال الليل "وفدنا عمل أيضا على هذا الأمر في المفاوضات مع الجانب الروسي... قيل لي إنها تمضي جيدا جدا. لكن دعونا نرى. سيواصلون غدا".