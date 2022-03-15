شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محاور ميثاق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقًا من إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني وتعزيز إمكانياته ودعمه لخدمة المجتمع، جاء ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذى يضمن لكافه الأطراف المتمثلة في جمعيات ومؤسسات العمل الأهلي تحقيق المساهمة الفاعلة في تنمية المجتمعات وتلبية احتياجاتها المشروعة، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية وغيرها.

وجاءت محاور ميثاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي و التى تمثل أساس تدخلاتها الإستراتيجية التنموية كالاتى:"

- وجود الميثاق الأخلاقي الداعم للعمل التنموي القائم علي مجموعة من القيم الحاكمة أبرزها الكفاءة والجودة وتشاركية العمل التنموي بين الاتحاد العام والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنفذة لتحقيق النتائج المخططة.

- يعتبر الميثاق تأكيداً للحقوق الدولية و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية.

- يسعي الميثاق الي توحيد جهود العمل الأهلي لخدمة الفئات المستهدفة. العمل على التنسيق بين المؤسسات حتى يحظى كل فرد بالمجتمع بالإستفادة القصوي، فالأسرة المصرية هي بؤرة إهتمام عمل تلك المؤسسات جميعاً.

- كما يسعي ميثاق التحالف الوطني لإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات والتي تشكل بدورها محور استراتيجي رئيسي ترتكز عليه تنفيذ كافة المبادرات التنموية، وذلك لضمان وصول الخير لمستحقيه دون تكرار بالتنسيق بين الجمعيات بعضها البعض والدولة، ويأتي هذا الميثاق تزامنًا مع إعلان عام 2022 عامًا خاصًا بالمجتمع المدني، وسعيًا لتوحيد كافة الجهود التنموية بين شركاء العمل الأهلي والتنموي لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.