شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. القوات الجوية الأوكرانية: أسقطنا 4 مروحيات وطائرة روسية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية،يوم أمس الإثنين، أن دفاعاتها تمكنت من إسقاط 4 مروحيات وطائرة روسية .
يذكر أن روسيا، بدأت قبل ثلاثة أسابيع تقريبا عملية عسكرية بالأراضي الأوكرانية، بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.
وقبل انطلاق العملية العسكرية، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير الجاري عن قراره الاعتراف بسيادة منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا.
من جهته، أكد الرئيس الأوكراني ي فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا “أخرجت خطة الهجوم الروسية عن مسارها”، قائلا “صمدنا ونجحنا في التصدي لهجمات العدو”.
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