شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. جونسون: أخطأنا في عدم محاسبة روسيا في هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه يجب على الغرب وقف اعتماده على بوتين.
وأضاف في تصريحات لصحيفة التلغراف أن الغرب أخطأ لعدم محاسبة روسيا لاجتياحها جزيرة القرم في 2014.
وأوضح جونسون أن الغرب أسرف أيضا في الاعتماد على الغاز والنفط الروسيين، منوها أن اعتمادنا على روسيا اقتصاديا سيزيد من ابتزاز بوتين لنا.
كما نوه أن سياسة مقاطعة الطاقة الروسية ستنجح وحان الوقت للاعتماد على الطاقة النووية.
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