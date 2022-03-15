شكرا لقرائتكم خبر عن اقتحام فيلا زوج ابنة بوتين السابق.. لفعل هذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

قام ثلاثة أشخاص فرنسيين باقتحام فيلا زوج ابنة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المطلة على الساحل الفرنسي للمحيط الأطلسي، من أجل القيام بالتلويح بالعلم الأوكراني من خلال شرفة الفيلا، تعبيرا عن احتجاجهم على العملية العسكرية الروسية.

وأعلن مكتب المدعي العام في بايون أنه من المنتظر الإفراج عن الثلاثة من حجز الشرطة اليوم الاثنين، مع توجيه تحذير شفهي لهم، وهي من الإجراءات المتبعة في فرنسا في الحوادث البسيطة.

واقتحم الثلاثة مطلع الأسبوع الجاري فيلا “ألتا ميرا” في بياريتز والتي يتردد أنها خاصة بكيريل شامالوف، الزوج السابق لابنة بوتين.

وأظهر مقطع مصور للاحتجاج تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي أحد الرجال الثلاثة وهو يلوح بالعلم الأوكراني على شرفة الفيلا.

ويبدو أن الرجال، بصرف النظر عن حادثة التعدي على ممتلكات الغير، لم يتسببوا في إحداث أية أضرار.