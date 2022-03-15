شكرا لقرائتكم خبر عن في النمسا .. اللواء الحقباني يرأس وفد المملكة في اجتماع الدورة الـ (65) للجنة المخدرات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
ترأس مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للموارد البشرية اللواء محمد بن عبدالعزيز الحقباني، وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماع الدورة الـ (65) للجنة مكافحة المخدِّرات المنعقد في مقرّ الأمم المتحدة في النمسا.
وأشار اللواء الحقباني في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع، إلى جهود المملكة المبذولة في مكافحة المخدِّرات بأنواعها كافة، وتكثيف برامج التعافي والوقاية، وتوعية المجتمع بأضرار المخدرات، منوّهًا بأهمية تعزيز جهود المجتمع الدولي في مواجهة آفة المخدرات، وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
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