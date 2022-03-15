شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: روسيا قد تستخدم أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الدفاع البريطانية في تغريدة يوم الاثنين إن روسيا قد تكون لديها خطط لاستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية في أوكرانيا ردا على هجوم مزعوم مدبر ضد القوات الروسية.

ولم تذكر أي دليل يدعم تأكيد ما وصفتها بإفادة استخباراتية. وأدلى مسؤولون أمريكيون بتصريحات مماثلة.

وقالت التغريدة "يمكن أن تتخذ مثل هذه العملية شكل هجوم مزيف أو ‭'‬اكتشاف‭'‬ مدبر لعملاء أو ذخائر أو أدلة ملفقة على تخطيط أوكراني مزعوم لاستخدام مثل هذه الأسلحة".

وقالت إن وزارة الدفاع لم ترصد أي دليل يدعم اتهامات روسيا بأن أوكرانيا تخطط لاستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية.

كانت الأمم المتحدة قد قالت يوم الجمعة إنها ليست لديها دليل على أن أوكرانيا لديها برنامج أسلحة بيولوجية، في حين اتهمت واشنطن وحلفاؤها روسيا بنشر الادعاء غير المؤكد كذريعة محتملة لشن هجماتها البيولوجية أو الكيماوية.

وفي حديثه مع صحفيين يوم الجمعة، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا من أنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا استخدم جيشها أسلحة كيماوية ضد أوكرانيا.