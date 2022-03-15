شكرا لقرائتكم خبر عن التطورات الدولية تمنح زخما لحملة أوروبا أكثر استقلالا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مجلة «بوليتيكو» إن حرب روسيا على أوكرانيا أعطت زخما جديدا لمسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر استقلالية.

وبحسب تقرير لـ «جورجيو ليالي» و«باربرا موينز»، لا يزال قادة القارة بحاجة إلى توضيح ما يعنيه ذلك في الممارسة العملية.

وأضاف: جادل الرئيس الفرنسي، الذي رحّب بزملائه من قادة الاتحاد الأوروبي في فرساي يوم الخميس الماضي في قمة تناولت الحرب الدائرة، منذ فترة طويلة بأن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يصبح أقل اعتمادًا على الآخرين، عندما يتعلق الأمر بكل شيء من أمنه إلى توريد أشباه الموصلات.

وأردف: بالنسبة لحكومة ماكرون، أوضح غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا وتداعياته وجهة نظره بشكل كبير، حيث أظهر خطر عدم قدرة أوروبا الدفاع عن نفسها عسكريًا، وتعتمد بشدة على الطاقة الروسية وعرضة للغاية للصدمات الاقتصادية الخارجية.

تأثير الحرب

ونقل عن كليمان بون، وزير الاتحاد الأوروبي في فرنسا، قوله: إن الحرب يجب أن تدفع الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد المتبادل مع العالم الخارجي، ليس لخلق نظام استبدادي بل شكل من أشكال الاستقلال الأوروبي. إذا كانت هذه هي نتيجة هذه الأزمة، فسيكون ذلك نجاحًا لأوروبا.

وبحسب التقرير، فإن بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي، خاصة الليبراليين الاقتصاديين والبلدان التي تربطها علاقات قوية عبر المحيط الأطلسي، كانوا دائمًا يقاومون كلمة ماكرون الطنانة المتمثلة في «الحكم الذاتي الإستراتيجي»، خوفًا من أن يكون رمزًا للتوجيه والحمائية وحيلة لفرنسة أوروبا. ومضى يقول: عندما يتعلق الأمر بتأثير الحرب على السياسة الدفاعية، يستخلص عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين درسًا مختلفًا تمامًا عن ماكرون، وهو أن الولايات المتحدة أمر حيوي لحماية أوروبا وأن الناتو أصبح الآن أكثر أهمية مما كان عليه منذ عقود.

وأردف: لكن حتى المتشككين السابقين يتبنون الآن أجندة ماكرون الشاملة، على الأقل إلى حد ما.

الإستراتيجية المفتوحة

ونقل عن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، قوله في حفل أقيم في باريس: علينا تعزيز استقلاليتنا الإستراتيجية المفتوحة، وهو أمر طالما حثت عليه فرنسا لفترة طويلة.

وتابع: عندما سألته «بوليتيكو» عما إذا كانت هولندا ودول أخرى مثل دول الشمال تغيّر موقفها من هذا المفهوم، أجاب بنعَم.

وأضاف: مع ذلك، سارع رئيس الوزراء الهولندي روته أيضًا إلى التأكيد على أن الاقتصاد الأوروبي يجب أن يظل مفتوحًا. وأصبح استخدامه لعبارة الحكم الذاتي الإستراتيجي المفتوح رمزًا خاصًا به، يستخدمه أولئك الذين يريدون نهجًا أكثر توازنًا.

ونقل عن دبلوماسي من عضو في الاتحاد الأوروبي أكثر ليبرالية من الناحية الاقتصادية، قوله: يتفق الجميع على أنه يتعيّن إلقاء نظرة انتقادية على اعتماد أوروبا على بلدان معينة، وقد أوضحت أوكرانيا ذلك أكثر. لكن التفسير الفرنسي يبني جدرانًا جديدة.

ومضى الكاتب بقوله: لكن من الناحية الخطابية، فإن مركز الثقل السياسي تحول بالفعل في اتجاه ماكرون. في فرساي، وافق قادة الاتحاد الأوروبي على التزام بزيادة الإنفاق الدفاعي، والتخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي والاستثمار لتقليل التبعيات الإستراتيجية على السلع الأجنبية.

أولويات ماكرون

وأشار إلى أن هذه هي الأولويات نفسها التي حددها ماكرون في خطابه للأمة الفرنسية الأسبوع الماضي عندما وضع رؤيته لتحويل الاتحاد الأوروبي إلى قوة حقيقية.

ونقل عن باسكال لامي، الرئيس الفرنسي السابق لمنظمة التجارة العالمية والمفوض الأوروبي السابق، قوله إن الأزمات مثل جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا قد عجّلت طريق أوروبا نحو هذا الهدف، وهو هدف فرنسي طويل الأمد.

وتابع التقرير: فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية، كان لصدمة هجوم روسيا على أوكرانيا تأثير فوري، وكان أبرزها في ألمانيا، التي تخلت عن عقود من التحفظ على الالتزام بزيادة هائلة في الإنفاق العسكري.

إعلان فرساي

وأضاف: في إعلان فرساي، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي بشكل جماعي على تعزيز الاستثمار بحزم في القدرات الدفاعية وزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير.

وأردف: لكن لا يزال يتعيّن التوصل إلى الكيفية التي سيتم بها إنفاق هذه الأموال. يجادل المدافعون عن تطوير الاتحاد الأوروبي لقدراته الدفاعية بأن هذا من شأنه أيضًا أن يعزز الناتو. لكن المتشككين يخشون أن أموال الاتحاد الأوروبي قد تضيع على مشاريع لا تتناسب مع أولويات الناتو.

وأضاف: أثناء دعمه لزيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، ألقى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أيضًا رسالة صريحة في الأيام الأخيرة حول حدود طموحات القارة، وقال إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع الدفاع عن القارة.

وتابع: لطالما ارتبطت فكرة الاستقلال الإستراتيجي بالدفاع. لكنها الآن أيضا في طليعة المناقشات عبر مجموعة واسعة من مجالات سياسة الاتحاد الأوروبي، خاصة الطاقة.

ونوه إلى أن هذا الدافع لتحقيق سيادة أكبر في مجال الطاقة من خلال الابتعاد بسرعة عن الوقود الأحفوري يتناسب مع أولويات الحكومة الألمانية التي تولت السلطة في أواخر العام الماضي، مع قيام الخضر بدور بارز.

وتابع: كما يتزايد الحديث عن الاستقلال الذاتي أيضًا بين صانعي السياسات الزراعية.

الهجمات الإلكترونية

وأضاف: على صعيد التكنولوجيا، أدى تهديد الهجمات الإلكترونية الروسية إلى تجدد الدعوات لدعم الأمن الرقمي للاتحاد الأوروبي وقدرته على الصمود، بما في ذلك من خلال تعزيز أعمال الاتحاد الأوروبي في هذا القطاع والسيطرة السياسية على بعض الأجزاء المهمة من سلسلة التوريد التقنية.

وأشار إلى أن وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن الأمن السيبراني دعوا الكتلة إلى زيادة تمويل الاتحاد الأوروبي لتعزيز ظهور موفري خدمات الأمن السيبراني الموثوق بهم مضيفين أن تشجيع تطوير مزوّدي الاتحاد الأوروبي هؤلاء يجب أن يكون من أولويات السياسة الصناعية للاتحاد الأوروبي في مجال الأمن السيبراني.

وخلص التقرير إلى أن حملة الحكم الذاتي الإستراتيجي التي تتبناها فرنسا تتحرك بسرعة كبيرة لدرجة أن الدول الأكثر ليبرالية اقتصاديًا تواجه مشكلة في إيجاد المكابح، وهم يجادلون بأن الطريقة لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة هي بناء المزيد من الشبكات مع البلدان الأخرى ذات التفكير المماثل، بدلا من أن ينقلب الاتحاد على نفسه.

وتابع: لم يتحدد بعد إلى أي مدى ستتبع أوروبا قواعد اللعبة الفرنسية. في بعض القطاعات، مثل التجارة والزراعة، لم يتم خوض المعركة بعد، خاصة أن التشيك والسويد الأكثر تحررًا ستتوليان رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بعد فرنسا.