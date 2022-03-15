شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد أبرز مكتسبات المرأة بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أبرز مكاسب المرأة التى تحققت بفضل قيادة سياسية واعية وداعمة خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرة الى أنه في السنوات الأخيرة شهدت أوضاع المرأة المصرية تطورا ملحوظا على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية.

وأضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى بيان، أن الدولة حرصت على توفير الحماية القانونية للمرأة من خلال حماية سرية البيانات فيما يتعلق بضحايا التحرش الجنيسى والاغتصاب، وتغليظ عقوبة المتحرشين، وكذلك تغليظ العقوبات فيما يتعلق بحماية الفتيات من جريمة الختان.

وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن سياسات الدولة لم تغفل المرأة المعيلة أو المرأة الريفية التي لم تحصل على قسط من التعليم يمكنها من المنافسة في ميادين السياسة، موضحة أن الدولة اعتمدت برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة لتشمل أكبر عدد من النساء محدودى الدخل، فضلا عن مشروع مستورة الذى يموله صندوق تحيا مصر لخلق فرص استثمارية للسيدات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.