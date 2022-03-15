"التعليم": فتح باب للراغبين في العمل رؤساء لجان ومراقبين لامتحانات الشهادة الإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت عدد من المديريات التعليمية، عن فتح باب للراغبين في العمل رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين كنترول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وحددت المديريات التعليمية، شروط التقدم للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية من رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين كنترول وهي كالتالي:-

- أن يكون من شاغلي وظيفة معلم أول أ على الأقل وعلى رأس العمل.

- أن لا يكون محروما من أعمال الامتحانات أو محال للمحكمة التأديبية أو الجنائية أو تم مجازاته بالخصم في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

- أن لا يكون من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس 2022.

- أن لا يكون له أقارب بالصف الثالث الإعدادي حتى الدرجة الرابعة على مستوى المحافظة.

الأوراق المطلوبة للتقديم للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية من رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين كنترول وهي كالتالي:

1- صحيفة حالة الكترونية حديثة موضحا بها الجزاءات من عدمه

۲ - صورة البطاقة الشخصية ومدون عليها رقم التليفون

۳ - طلب الترشح للوظيفة

وقالت المديريات التعليمية، أن تقديم الطلبات في الإدارة التعليمية التابع لها المرشح خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، مشيراً إلي أنه في حال عدم ترشح أي من مديري المدارس أوالوكلاء للجان يحق للجنة الادارة توزيعه على أي عمل داخل اللجنة طبقا لوظيفته على الكادر.