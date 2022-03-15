هجمات على مرافق الرعاية الصحية في أوكرانيا.. الصحة العالمية تناشد: توقفوا!

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 مارس 2022 01:09 صباحاً - منذ 59 دقيقة

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان: “ندعو إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على الرعاية الصحية في أوكرانيا، هذه الهجمات المروعة تقتل وتسبب إصابات خطيرة للمرضى والعاملين الصحيين، وتدمر البنية التحتية الصحية الحيوية وتجبر الآلاف على التخلي عن الوصول إلى الخدمات الصحية على الرغم من الاحتياجات الكارثية.

وأضافت أن مهاجمة الفئات الأكثر ضعفًا -الرضع والأطفال والنساء الحوامل وأولئك الذين يعانون بالفعل من المرض والعاملين الصحيين الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الأرواح- هو عمل من أعمال القسوة غير المعقولة.

وأشارت إلى أنه في أوكرانيا، منذ بداية الحرب، تم توثيق 31 هجومًا على الرعاية الصحية عبر نظام مراقبة منظمة الصحة العالمية للهجمات على الرعاية الصحية، وبحسب هذه التقارير، فقد تضررت أو دمرت مرافق الرعاية الصحية في 24 حادثة، بينما تضررت سيارات الإسعاف، وأدت هذه الهجمات إلى مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا وإصابة 34 آخرين، وأثرت على إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية وتوافرها.

وأضافت، تتحقق منظمة الصحة العالمية من تقارير أخرى، حيث يستمر الإبلاغ عن الهجمات على الرغم من الدعوات لحماية الرعاية الصحية، تؤثر الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية والصحة بشكل مباشر على قدرة الناس على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وخاصة النساء والأطفال والفئات الضعيفة الأخرى، لقد رأينا بالفعل أن احتياجات الرعاية الصحية للنساء الحوامل والأمهات الجدد والأطفال الصغار وكبار السن داخل أوكرانيا آخذة في الازدياد، في حين أن الوصول إلى الخدمات مقيد بشدة بسبب العنف، على سبيل المثال، حدثت أكثر من 4300 حالة ولادة في أوكرانيا منذ بداية الحرب ومن المتوقع أن تلد 80 ألف امرأة أوكرانية في الأشهر الثلاثة المقبلة، الأوكسجين والإمدادات الطبية، بما في ذلك لإدارة مضاعفات الحمل، تنفد بشكل خطير.

وقالت المنظمة، إنه من الواضح أن نظام الرعاية الصحية في أوكرانيا يتعرض لضغوط كبيرة، وسيكون انهياره كارثة، يجب بذل كل جهد لمنع حدوث ذلك، يجب احترام القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويجب أن تكون حماية المدنيين على رأس أولوياتنا، مضيفا، إنه يجب أن يكون الشركاء في المجال الإنساني والعاملين في مجال الرعاية الصحية قادرين على الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الأساسية وتعزيزها بأمان، بما في ذلك التطعيم ضد كورونا وشلل الأطفال، وتوفير الأدوية المنقذة للحياة للمدنيين في جميع أنحاء أوكرانيا وكذلك للاجئين الذين يعبرون إلى البلدان المجاورة.

وأوضحت، إنه يجب أن تكون الخدمات الصحية متاحة بشكل منهجي عند المعابر الحدودية، بما في ذلك عمليات الرعاية والإحالة السريعة للأطفال والحوامل، “من الأهمية بمكان أن تتمتع الجهات الفاعلة الإنسانية بوصول آمن ودون عوائق للوصول إلى جميع المدنيين المحتاجين أينما كانوا، تعمل اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية مع الشركاء لتوسيع نطاق الخدمات المنقذة للحياة والدعم لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة، يجب أن نكون قادرين على توصيل الإمدادات الطبية الطارئة بأمان، بما في ذلك تلك المطلوبة لرعاية التوليد وحديثي الولادة إلى المراكز الصحية.

وأضافت: ينبغي حماية الرعاية والخدمات الصحية من جميع أعمال العنف والعرقلة، في خضم جائحة كورونا المستمر، والذي وضع بالفعل النظم الصحية والعاملين في مجال الرعاية الصحية تحت ضغط هائل، فإن مثل هذه الهجمات لديها القدرة على أن تكون أكثر تدميرًا للسكان المدنيين، من أجل العاملين الصحيين، ومن أجل جميع الأشخاص في أوكرانيا الذين يحتاجون إلى الوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة التي يقدمونها، يجب أن تتوقف الهجمات على جميع خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية المدنية الأخرى.

وأخيرًا، ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، يشمل الوصول دون عوائق حتى يتمكن المحتاجون من الوصول إلى المساعدة الإنسانية، من الممكن التوصل إلى حل سلمي لإنهاء الحرب في أوكرانيا “.