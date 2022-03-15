تدشين أول خط جوي مباشر بين دولة عربية وإسرائيل

بغداد - ياسين صفوان - وقعت شركة الطيران الاسرائيلية "إل عال" اتفاق تعاون "كود شير" مع الخطوط الملكية المغربية، بعد تدشين خط للطيران المباشر بين الدار البيضاء وتل أبيب.



والأحد، حطت أول طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية في تل أبيب قادمة من الدار البيضاء، في أول رحلة طيران مباشرة للناقل المغربي إلى إسرائيل منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في العام 2020، وستكون الرحلات بمعدل ثلاث أسبوعيا، ومن المتوقع توسيعه إلى خمس رحلات.



وتشمل الاتفاقية في البداية رحلات بدون توقف بين المغرب وإسرائيل تسيرهما شركتا الطيران، وحاليا تقوم شركة "إل عال" بتسيير ثلاث رحلات أسبوعية من تل أبيب إلى مراكش وتخطط مستقبلا تسيير رحلة مباشرة من تل أبيب إلى الدار البيضاء.