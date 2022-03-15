'هجوم سيبراني' يستهدف مواقع إيرانية

بغداد - ياسين صفوان - كشف مركز الاعلام الرقمي، الاثنين، عن هجوم سيبراني استهدف عدداً كبيراً من المواقع الايرانية.



وقال المركز في بيان، إن "هجوماً سيبرانياً استهدف عدداً كبيراً من المواقع الايرانية التي تستخدم نطاق ir".

وأضاف البيان أنه "بحسب مصادر خاصة تحدثت لمركز الاعلام الرقمي فان الهجوم جاء ردا على استهداف محافظة اربيل بهجمات صاروخية من الجانب الايراني".

ولفت البيان أن الهجوم "شمل معظم مواقع التسوق الاونلاين، والمواقع التابعة للمؤسسات التعليمية الايرانية، والمواقع الاخبارية، فضلا عن مواقع شركات الطيران، وتبنى فريق “team 1877” عمليات الاختراق".