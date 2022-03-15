ترامب يهاجم بايدن مجدداً: «يزحف على ركبتيه ويتوسل الرحمة من السعودية وإيران وفنزويلا»

الشارقة - اميمة ياسر -

شن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هجوماً عنيفاً على الرئيس الحالي جو بايدن، بسبب تعامله مع الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أنه "يزحف على ركبتيه ويتوسل دولاً أخرى من أجل النفط بعد تخليه عن الطاقة الروسية".

وخلال تجمع حاشد في ولاية كارولينا الجنوبية السبت، قال ترامب: "بايدن هو رئيس الدولة الأكثر ثراء بالطاقة على هذا الكوكب، لكن بسبب الهستيريا المناخية لحزبه.. أوقف بايدن إنتاج النفط والغاز الطبيعي الأمريكي".

وأضاف زعيم البيت الأبيض السابق أن "بايدن الآن يزحف حول العالم راكعا على ركبتيه ويتوسل الرحمة من السعودية وإيران وفنزويلا".

وتعليقاً على توجه بايدن إلى دول أخرى بحثا عن النفط بدلا من استغلال الموارد الطبيعية على الأراضي الأمريكية: قال ترامب: "لا أحد بهذا الغباء".

وأشار ترامب إلى أن بايدن بتحركه هذا "يبيع أيضا الشعب الشجاع في كوبا وفنزويلا، يتذلل تحت أقدام نظام مادورو الغني بالنفط والوحشي".

وواصل دونالد ترامب: "العالم كله يضحك على الولايات المتحدة"، معتبرا أن أمريكا لن تكون قادرة على إنهاء اعتمادها على النفط الروسي قبل أن تلتزم بـ "إنهاء حرب بايدن السخيفة على الطاقة الأمريكية".