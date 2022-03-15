مؤسس ويكيليكس.. بريطانيا ترفض طلب جوليان أسانج بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن المحكمة البريطانية العليا رفضت، الاثنين، النظر في طلب تقدم به مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، بعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة، التي تريد محاكمته بتهمة تسريب كم هائل من الوثائق السرية.

وتسعى السلطات الأمريكية لمحاكمة أسانج، وهو أسترالي وعمره 50 عاماً، على أراضيها بخصوص 18 تهمة تتعلق بنشر ويكيليكس كما ضخماً من الوثائق العسكرية الأميركية السرية، والبرقيات الدبلوماسية التي قالت إنها عرضت أرواحا للخطر.

وفي ديسمبر الماضي، ألغت المحكمة العليا في لندن حكماً أصدرته محكمة أدنى درجة يقضي بأنه لا ينبغي تسليمه، لأن مشاكل صحته العقلية تعني أنه قد يتعرض لخطر الانتحار.

ورفض قضاة المحكمة العليا عندئذ منحه تصريحاً بتقديم استئناف مباشر للمحكمة البريطانية العليا بشأن قرارهم، تاركين القرار للمحكمة نفسها بشأن ما إذا كانت ستنظر استئنافه.

وصرح المتحدث باسم المحكمة البريطانية العليا: "رفضت المحكمة العليا الطلب، والسبب هو أنه لم يثر نقطة قانونية قابلة للنقاش".

وسيحتاج قرار التسليم الآن إلى المصادقة عليه من جانب وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، وبعد ذلك يمكن لأسانج محاولة الطعن في القرار عن طريق المراجعة القضائية. وتنطوي عملية المراجعة القضائية على مراجعة قاض لشرعية قرار هيئة عامة.

ويلاحق القضاء الأمريكي جوليان أسانج، بتهمة نشر أكثر من 700 ألف وثيقة سرية اعتباراً من عام 2010، تتعلق بنشاطات عسكرية ودبلوماسية أمريكية خصوصا في العراق وأفغانستان.

كما يلاحق أسانج خصوصاً بتهمة التجسس، وهو مهدد إذا حوكم في الولايات المتحدة بعقوبة بالسجن تصل إلى 175 عاما. وتمثل هذه القضية في رأي مؤيديه اعتداء خطرا للغاية على حرية الإعلام.