شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بدء حرب عالمية ثالثة لا يصب في مصلحة أحد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

أفاد البيت الأبيض منذ قليل، أن بدء حرب عالمية ثالثة لا يصب في مصلحة أحد، بحسب خبر عاجل بثته قناة “العربية”.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، طالبت أوكرانيا بطرد روسيا “فورا” من مجلس أوروبا، مشيرة إلى أنه لا يحق لموسكو أن تبقى عضوا في الهيئة الحقوقية الأوروبية بعد غزوها أوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميهال أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ “نحضّكم على اتّخاذ قرار بطرد روسيا فورا من مجلس أوروبا”.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة وزراء المنظمة التي تضم سفراء الدول الأعضاء فيها صباح الخميس لاتخاذ قرار في هذا الخصوص.

ودعا شميهال البرلمانيين من الدول الأعضاء الـ 46 في المجلس الحاضرين إلى “توحيد الجهود للدفاع عن أوكرانيا ولكن أيضًا للدفاع عن أوروبا بكاملها”.

وحذر من أن “الوقت قد حان لوقف هذا العدوان قبل وقوع كارثة نووية أو اشتعال القارة الأوروبية بأكملها” مطالبا “بفرض حظر جوي فوق أوكرانيا”.