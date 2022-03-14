شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تلغي جميع قيود السفر المتعلقة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، إلغاء جميع قيود السفر المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كرونا المستجد (كوفيد-19) ابتداءً من صباح الجمعة القادمة.

وأوضح وزير النقل البريطاني قرانت تشاب أن الخطوة تأتي بعد نجاح برنامج التطعيم الوطني ضد المرض.

ويشمل القرار الجديد إلغاء القيود على المسافرين الذين تلقوا الجرعة الكاملة من التطعيم وغير المطعمين بما في ذلك إلغاء الفحص الطبي وتعبئة نموذج تحديد الموقع للفئة الأخيرة.