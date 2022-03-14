شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: القوات الروسية تتقدم ببطء في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفاد تقييم عسكري أمريكي اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية تتقدم ببطء في هجومها على العاصمة الأوكرانية.

وبحسب مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، فإن القوات الروسية لاتزال حتى اليوم الاثنين، على بعد نحو 15 كيلومترا من العاصمة كييف. وأضاف المسؤول أن هناك قافلة ،كان يبدو في بعض الأحيان أنها عالقة في تحركها نحو المدينة ، لم تحرز تقدما كبيرا.

وأشار البنتاجون إلى أنه رغم أن القوات الروسية قامت بعزل مدينة تشيرنيهيف الواقعة شمال أوكرانيا، غير أنه يبدو أن الجيش الروسي لم يحرز تقدما في دخولها بسبب المقاومة الأوكرانية الشديدة.

وأضاف المسؤول أنه على رغم الهجوم الروسي على منشأة تدريب عسكرية قرب الحدود البولندية أمس الأحد ، فإن القوات الأوكرانية لا تزال تتسلم الإمدادات الغربية. وأشار أيضا إلى أن روسيا لم تتمكن من السيطرة على المجال الجوي الأوكراني.