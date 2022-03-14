البيت الأبيض يطلق تصريحاً مثيراً يخص روسيا

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي، أن الإجراءات التي اتخذت ضد روسيا جعلت نظامها المالي على وشك الانهيار.

وأضافت: "نحيي الشركات الخاصة الأميركية التي اتخذت إجراءات ضد موسكو"، مبرزة أن واشنطن لم تر حتى الآن "أي دليل على حسن النية من قبل روسيا في المحادثات الجارية".



وتوعدت ساكي موسكو في حال استخدمت الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا، حيث ذكرت: "ستكون هناك عواقب وخيمة ورد دولي في حال استخدمت روسيا الأسلحة الكيميائية".

كما حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الصين من عواقب في حال قدمت الدعم لروسيا، مشيرة إلى أن "هناك مجموعة من الأدوات المتوفرة لأميركا التي قد تستخدمها مع بكين".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفتا "فايننشال تايمز" و"واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، أن روسيا طلبت من الصين عتادا عسكريا.



وردّت الصين على هذه المزاعم بالقول إن أولويتها حاليا هي منع خروج الوضع المتوتر في أوكرانيا عن السيطرة.