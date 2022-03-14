شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر واشنطن: لدينا بدائل دبلوماسية إذا عرقلت روسيا العودة إلى اتفاق إيران النووي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 14 مارس 2022

الخليج 365- متابعات

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس اليوم الإثنين أن واشنطن منفتحة على ”بدائل دبلوماسية“ لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي إذا أدت الأزمة التي أثارتها العقوبات على روسيا إلى استحالة العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.



وتوقفت المحادثات النووية في فيينا الأسبوع الماضي، بعد أن طالبت روسيا بضمانات شاملة بأن تجارتها مع إيران لن تتأثر بالعقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت القوى الغربية إن ”هذا المطلب غير مقبول“، وتصر واشنطن على أنها لن توافق عليه، حسبما أوردت ”رويترز“.