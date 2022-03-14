الرئيس الشيشاني في أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف أنه وصل إلى أوكرانيا. وفي مقطع فيديو نشره على «تليجرام»، قال إنه شمال غرب كييف قرب موقع شهد معارك محتدمة بين القوات الروسية والأوكرانية. وأضاف «في يوم آخر، كنا على بعد نحو 20 كلم منكم، يا نازيي كييف، والآن نحن أقرب، وأترك لكم تخمين إلى أي مدى اقتربنا؟». وقال «سأضيف ما يثير الفضول: ربما نحن بالفعل في كييف وننتظر فقط الأوامر».

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