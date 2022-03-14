قصف مصنع طائرات في كييف

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وقالت إدارة المدينة عبر تليجرام إن أعمال الإنقاذ جارية في الموقع، لكن لم يتضح ما إذا كانت هناك أي إصابات.
ونشرت بوابة سترانا دوت نيوز الإخبارية صورا ومقاطع فيديو تظهر سحابة ضخمة من الدخان، لكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.
وتصنع الشركة طائرات الشحن والركاب.
ويقع المصنع في الشمال الغربي من كييف.
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