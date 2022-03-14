شكرا لقرائتكم خبر قصف مصنع طائرات في كييف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قصفت القوات الروسية مصنع أنتونوف الأوكراني لصناعة الطائرات في العاصمة كييف، وفقا لما أعلنته إدارة المدينة.

وقالت إدارة المدينة عبر تليجرام إن أعمال الإنقاذ جارية في الموقع، لكن لم يتضح ما إذا كانت هناك أي إصابات.

ونشرت بوابة سترانا دوت نيوز الإخبارية صورا ومقاطع فيديو تظهر سحابة ضخمة من الدخان، لكن لم تتوفر تفاصيل أخرى.

وتصنع الشركة طائرات الشحن والركاب.

ويقع المصنع في الشمال الغربي من كييف.