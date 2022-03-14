شكرا لقرائتكم خبر شولتس: الأطفال يعانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتس تعزيز الجهود من أجل حماية الأطفال والمراهقين اللاجئين من الحرب في أوكرانيا.

وقالت الوزيرة خلال تفقدها لمنطقة الحدود بين رومانيا وأوكرانيا «تتسبب حرب بوتين ضد أوكرانيا في معاناة لا توصف للنساء والرجال والأطفال في أوكرانيا. الأطفال يعانون بشكل خاص من هذه الحرب».

وتتفقد شولتسه مدينة سيجيت على الحدود الرومانية -الأوكرانية بدعوة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، للوقوف على وضع اللاجئين وخدمات الدعم.