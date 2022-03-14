شولتس: الأطفال يعانون

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وقالت الوزيرة خلال تفقدها لمنطقة الحدود بين رومانيا وأوكرانيا «تتسبب حرب بوتين ضد أوكرانيا في معاناة لا توصف للنساء والرجال والأطفال في أوكرانيا. الأطفال يعانون بشكل خاص من هذه الحرب».
وتتفقد شولتسه مدينة سيجيت على الحدود الرومانية -الأوكرانية بدعوة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، للوقوف على وضع اللاجئين وخدمات الدعم.
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