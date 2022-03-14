«عواقب منتظرة».. الولايات المتحدة تحذر الصين من مساعدة روسيا

الشارقة - اميمة ياسر -

وجهت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، تحذيراً إلى الصين بأنه ستكون هناك تبعات في حال أقدمت على مساعدة روسيا في تخفيف العقوبات المفروضة على الأخيرة بسبب حربها ضد أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيك برايس، في تصريحات صحفية، إنه "ستكون عواقب لأي دعم صيني للجانب الروسي".

وأضاف برايس أن المحادثات الجارية بين مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان، مع كبير الدبلوماسيين الصينيين، يانج جيتشي في روما، الاثنين، تطرقت "بشكل مباشر" إلى مخاوف دعم بكين لموسكو.

وتابع: "فريقنا أوضح هواجسنا للجانب الصيني بشأن دعم روسيا، وأشرنا لبكين أننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه دعم موسكو".

وأكد المتحدث أن دعم بكين لروسيا في حربها على أوكرانيا، سيكون له تداعيات على علاقات الصين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة في أوروبا في المحيطين الهندي والهادئ.

وعقب الاجتماع، أصدر البيت الأبيض بياناً مقتضباً جاء فيه أن سوليفان أثار مجموعة من القضايا في العلاقات الأمريكية الصينية، وجرت مناقشة عميقة حول حرب روسيا على أوكرانيا.

وأضاف البيان أن الجانبين شدداً على أهمية الحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين الولايات المتحدة والصين.

والأحد، أعلن سوليفان أن البيت الأبيض "يراقب عن كثب" الوضع لمعرفة إن كانت الصين تقدّم دعما ماديا أو اقتصاديا لروسيا لمساعدتها في التخفيف من تأثير العقوبات.

وأشار إلى أن واشنطن لن تقف متفرّجة، ولن تسمح لأي دولة بتعويض روسيا عن الخسائر التي تكبدتها من جرّاء العقوبات الاقتصادية.

وأضاف سوليفان أن بلادَه "توصلُ رسالة مباشرة وكذا من خلف الكواليس لبكين .. بأن جهود تجنّب العقوبات على نطاق واسع، سيكون لها عواقبُ بالتأكيد".

وفي وقت سابق الإثنين، نقلت وكالة "رويترز" عن مسئول أمريكي رسمي قوله إن الولايات المتحدة أبلغت حلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ودول آسيوية عدة أن الصين أبدت استعدادها لتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لروسيا لدعم حربها في أوكرانيا.

وصرح المسئول، والذي لم يتم الكشف عن هويته، بأن الرسالة، التي أُرسلت في برقية دبلوماسية وسلمها مسئولو المخابرات، أشارت أيضاً إلى أنه من المتوقع أن تنكر الصين هذه الخطط.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها من الدول الأوروبية قد وقعت عقوبات شاملة لم يسبق لها مثيل على روسيا وحظرت وارداتها من الطاقة، بينما قدمت مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا.

وناشدت هذه الدول الصين ودول الخليج وغيرها من الدول التي لم تندد بالغزو الروسي الانضمام إلى عزل روسيا عن الاقتصاد العالمي.

من جانبها، رفضت الصين، الشريك التجاري الرئيسي لروسيا، وصف تصرفاتها بأنها غزو، لكن الرئيس الصيني تشي جين بينج دعا الأسبوع الماضي إلى التحلي بـ"أقصى درجات ضبط النفس" في أوكرانيا بعد اجتماع عبر الإنترنت مع المستشار الألماني أولاف شولتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.