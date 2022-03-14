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تنسيقية شباب الأحزاب تستكمل جولاتها التدريبية بدوائر نوابها فى الغربية

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القاهرة - سامية سيد - استكملت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جولاتها التدريبية فى دوائر نوابها بمحافظة الغربية، بدائرة النائبة دعاء عريبى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واستمر التدريب الذى يقدمه نادى مدربى التنسيقية لمدة 3 أيام بشكل مكثف، وتضمن عددا من الموضوعات المهمة.

 

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وافتتح التدريب النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب، بمحاضرتين بعنوان "الإدارة المحلية فى الدستور والقانون ومهام المحليات وأدواتها الرقابية".

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وفى اليوم الثانى قدم المهندس حسام الجمل، عضو التنسيقية، تدريبا بعنوان "إدارة الحملات الانتخابية واستخدام السوشيال ميديا فى الدعايا الانتخابية". 

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واختتم البرنامج فى اليوم الثالث المهندس رامى عمرو كُريم، وقدم تدريبا على مهارات التواصل والتعامل مع شكاوى المواطنين. 

 

 

وكانت النائبة دعاء عريبى، أعلنت عن الدورة التدريبية، وتم فتح باب التسجيل للراغبين، وجرى عقد المقابلات الشخصية لتحديد العناصر المناسبة.

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يأتي هذا في إطار حرص التنسيقية على تدريب الكوادر السياسية ونقل خبرات أعضائها ونوابها للراغبين فى العمل السياسى. 

 

وشهد التدريب حضور النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، ومن نادى المدربين: إسلام حمدى، ومن لجنة التنظيم، المعتز بالله وأحمد يحيى.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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