شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توافق على مقترح "نائب التنسيقية" بإنشاء مستشفى عام فى المقطم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء عمرو حسين، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالمجلس، حول إنشاء مستشفى عام فى المقطم.

وأرجع النائب أكمل نجاتى، أهمية إنشاء المستشفى لعدم وجود مراكز صحية حكومية أو مستشفى عام فى المقطم الذى يبلغ مساحته 40 كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانه 3 ملايين نسمة، وهو أمر صعب على سكان المنطقة.

وأعلن الدكتور أشرف نصر، ممثل وزارة الصحة، خلال اجتماع اللجنة، موافقة الوزارة على بناء المستشفى، فور تخصيص قطعة أرض من المحافظة، وتخفيض شرط مساحة الأرض إلى 8000 متر بناء على طلب "نائب التنسيقية ".

وأشار النائب أكمل نجاتى، فى كلمته، أنه قدم طلب لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال لتخصيص قطعة الأرض وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال التخصيص.

وأبدى نواب اللجنة الحاضرين مناقشة المقترح، موافقتهم على مقترح "نائب التنسيقية" وأهمية إنشاء المستشفى فى أقرب وقت.