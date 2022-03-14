تموين السويس يضبط ربع طن لحوم فاسدة قبل بيعها للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت مباحث التموين في السويس، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، كمية بلغت 250 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة مجهولة المصدر، داخل سيارة نقل تبيع منتجاتها بشوارع المحافظة.

تلقت مباحث التموين برئاسة المقدم شريف خالد عدة بلاغات من المواطنين بشأن سيارات بيع لحوم ودواجن مجهولة المصدر وبأسعار مخفضة للغاية ما يثير التساؤل حول جودتها.

خرجت حملة تموينية قادها رئيس مباحث التموين بمشاركة مفتشي التموين ومفتشي جهاز حماية المستهلك، وجرى ضبط السيارة.

وأفادت المعاينة أن السيارة تحمل لوحات معدنية تتبع محافظة المنوفية وأن اللحوم والدواجن المعروضة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وبتفتيش السيارة جرى ضبط 100 طبق لحوم زنة 1 كيلو، وأطباق متنوعة وزن كل منها 1 كيلو ما بين سجق و كبده ومفروم بإجمالي 150 كيلو.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وبالاحالة للنيابة العامة قررت حبس سائق السيارة 4 أيام بتهمة عرض وبيع أغذية فاسدة، كما قررت إعدام المضبوضات التي وزنت 250 كيلو.